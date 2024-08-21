КФУ отправил денежную помощь жителям Курской области

КФУ в рамках республиканской гуманитарной акции собрал и направил денежную помощь жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Акция «Помощь жителям Курской области» проводится по инициативе общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Ее реализует республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности. Денежные средства аккумулирует благотворительный фонд «Ак Барс Созидание».

«Каждый может попасть в беду. Сейчас в трудной ситуации оказались жители Курской области, которые вынуждены были покинуть свои дома. Им нужна одежда, продукты, вещи первой необходимости. Мы не могли остаться в стороне. Ректорат Казанского университета, директора институтов присоединились к сбору денег в поддержку жителей пострадавших районов и перечислили часть заработной платы на специальный счет, который был открыт для сбора средств пострадавшим Курской области», – поделился президент КФУ Рияз Минзарипов.

Ветераны вуза также приняли участие в республиканской акции.

По словам председателя Совета ветеранов КФУ Валерия Телишева, ветераны Казанского университета никогда не остаются безучастными к чужой беде. Он подчеркнул, что трагические события сплотили людей, и в целом мы стали внимательнее относиться друг к другу. Но в этом тоже наша сила, резюмировал Телишев.

Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи открыты в Казани на ул. Патриса Лумумбы, д. 4 (каб. 112) и ул. Вишневского, д. 10 (вход со стороны ул. Лесгафта). Все вопросы можно задать по телефону горячей линии: +7(843)273-16-72.