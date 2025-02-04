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Экономика 4 февраля 2025 12:49

В Казани благоустроят территорию рядом с гостиничным комплексом у моста Миллениум

В Ново-Савиновском районе столицы Татарстана собираются провести капитальный ремонт дорожной инфраструктуры около гостиничного комплекса возле моста Миллениум и благоустроить прилегающую территорию. Положительное заключение по проекту опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Речь идет о капремонте разворотной петли и проезда под мостом Миллениум от проспекта Фатыха Амирхана до дворца единоборств «Ак Барс», а также о благоустройстве территории, прилегающей к строящемуся по соседству гостиничному комплексу и апартаментам.

Разработало проектную документацию ООО «Дорстрой Комплекс». Техническим заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», а застройщиком является ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Две отеля «Миллениум Панорама» предполагается открыть в этом году (изначально их планировали сдать к саммиту БРИКС).

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#мост миллениум #Гостиницы
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