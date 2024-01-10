Новый театр Камала и отель у «Миллениума»: что показали Минниханову на прогулке по Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов накануне побывал на трех строящихся в Казани крупных объектах

Фото: rais.tatarstan.ru

Возле озера Кабан уже возвели каркас нового здания театра Камала

Раис Татарстана Рустам Минниханов накануне побывал на трех строящихся в Казани крупных объектах. Его в том числе сопровождали заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Первый объект, на котором побывал Минниханов, – строительная площадка нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. На данный момент строители уже произвели устройство железобетонного монолитного каркаса, гидроизоляцию и утепление цокольного этажа здания.

Напомним, Театр имени Галиаскара Камала – старейший национальный театр России. Он был основан в 1906 году, а в нынешнее здание на улице Татарстана переехал в 1985-м. В 2021 году выбрали концепцию строительства нового здания. По итогам международного конкурса победителем стал проект консорциума Wowhaus (Москва) и японского бюро Kengo Kuma & Associates.

Первый объект, на котором побывал Минниханов, – строительная площадка нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Фото: rais.tatarstan.ru

Фасад нового здания театра украсят «льдом», который покрывает зимой озеро Кабан. Внутренние интерьеры обогатят татарскими орнаментами, разработанными совместно с художницей Наилей Кумысниковой. Снаружи здание будет окружено парковой зоной, разделенной на три части: набережная озера Кабан, парк около театра (со стороны ул. Назарбаева) и «парк» на крыше и террасах здания. Дискуссии о благоустройстве территории вокруг театра еще ведутся.

Планируется, что общая площадь нового здания составит 48,8 тыс. квадратных метров, а его высотность составит от пяти до восьми этажей с учетом цокольного и этажа верхней механики большой сцены. В театре оборудуют четыре зала более чем на 1,3 тыс. посадочных мест: большой зал будет рассчитан на 788 мест, восточный (круглый) – на 242, универсальный – до 300, камерный – на 40. Предполагается, что театр будет открыт для горожан с утра до вечера, став крытым городским общественным пространством.

Еще один объект, который посетил Рустам Минниханов, – гостиничный комплекс у моста «Миллениум» Фото: rais.tatarstan.ru

Два здания гостиничного комплекса у «Миллениума» планируют построить к саммиту БРИКС

Еще один объект, который посетил Рустам Минниханов, – гостиничный комплекс у моста «Миллениум». Он будет состоять из пяти зданий, два из которых построят уже в 2024 году к саммиту БРИКС – к октябрю.

Концепция застройки этой территории принадлежит известному российскому архитектору Сергею Скуратову. По его словам, расположение объекта подбиралось исходя из туристической привлекательности и транспортной доступности – недалеко от будущего комплекса находятся колесо обозрения, аквапарк, Центр семьи «Казан», Казанский Кремль и центральная часть города.

Расположение объекта подбиралось исходя из туристической привлекательности – недалеко от будущего комплекса находятся колесо обозрения, аквапарк, Центр семьи «Казан» и центральная часть города Фото: rais.tatarstan.ru

Главная задача, которая стояла перед архитекторами, – не перегрузить участок массивными строениями. Поэтому проект предусматривает здания разной этажности, которые разместят на разных линиях, чтобы сохранился простор. Между зданиями благоустроят пространство с местами отдыха, через которое можно будет пройти к берегу Казанки.

Самое высокое здание, по проекту, составит 100 метров, другие – 65. В них разместятся гостиницы, офисы и апартаменты. Гостиничный комплекс станет возможным вариантом размещения ВИП-гостей различных крупных мероприятий, проходящих в столице Татарстана.

Оценил Раис Татарстана и ход строительства будущего детского парка отдыха Фото: rais.tatarstan.ru

Новая лестница к скверу Фукса и павильон для мастер-классов в детском парке отдыха на берегу Казанки

Оценил Раис Татарстана и ход строительства будущего детского парка отдыха. Он появится на набережной реки Казанки возле Национальной библиотеки Татарстана. Здесь планируют обустроить игровые площадки для детей разных возрастов, места для отдыха и питания, а также павильон, где будут проходить мастер-классы и другие мероприятия.

Кроме того, здесь планируют постелить газон, высадить деревья и кустарники, ведь на данный момент на участке нет твердого покрытия и озеленения.

На сегодняшний день на объекте выполнены работы по разбивке и вертикальной планировке территории, произведены работы по забивке свай под здание павильона и фонтана Фото: rais.tatarstan.ru

Концепция предполагает единое пространство – от Фуксовского сада будет предусмотрен спуск по лестнице по зеленым холмам к самой площадке. Проектом благоустройства территории занимается Институт развития города.

На сегодняшний день на объекте выполнены работы по разбивке и вертикальной планировке территории, произведены работы по забивке свай под здание павильона и фонтана, смонтированы гильзы для линий электроснабжения, завершены работы по демонтажу и устройству новой лестницы к скверу Фукса, монолитные работы по устройству новой лестницы. Продолжаются работы по монтажу элементов под столбы освещения, прокладка сетей электроснабжения и слаботочных сетей, монолитные работы для дальнейшего устройства пешеходных дорожек.