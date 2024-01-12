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Культура 12 января 2024 07:00

Проект гостиничного комплекса и офисов у моста «Миллениум» прошел экспертизу

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Проект гостиничного комплекса и офисов у моста «Миллениум» прошел экспертизу
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Проект строительства гостиничного комплекса, апаратаментов и офисов рядом с мостом «Миллениум» в Казани прошел историко-культурную экспертизу. Ее результатами поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Площадь участка, на котором развернутся работы, составляет 10 гектаров. Помимо зданий, согласно проекту, здесь планируется устройство путепровода тоннельного типа для подъезда к участку будущего комплекса и строительство подземного пешеходного перехода. Эти два объекта будут введены в рамках реконструкции участка разворотной петли моста «Миллениум».

Участок реконструкции расположен на отрезке от дома №1 по пр.Амирхана о подмостового пространства моста. Напомним, что в связи с проведением работ в Казани разворотную петлю на «Миллениуме» закрыли на семь месяцев.

Скриншот документации

9 января площадку будущей гостиницы рядом с «Миллениумом» и еще несколько объектов осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов. О чем рассказали руководителю РТ во время прогулки по крупным стройкам Казани, можно узнать в материале «Татар-информа».

#мост миллениум #Строительство
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