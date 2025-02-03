В Казани в 2025 году откроют три новых отеля на тысячу мест

В столице Татарстана в 2025 году планируют открыть три новых отеля. Благодаря этому номерной фонд увеличится на 521 номер, или 1042 места, рассказала на деловом понедельнике директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Всего же на данный момент в городе функционируют 233 средства размещения разной категории звездности более чем на 8,2 тыс. номеров, или 17,2 тыс. мест.

«Проведение международных мероприятий, в частности, саммита БРИКС, поспособствовало реновации гостиничного фонда Казани, строительству новых отелей. Были обустроены 14 президентских номеров, а также люксы. В 20 отелях были проведены косметические ремонтные работы, произошло повышение звездности отелей. В прошлом году открылось два новых отеля», – отметила Санникова.

Она также рассказала, что средняя загрузка средств размещения в 2024 году составила 62%. Традиционно самые высокие показатели загрузки приходятся на летний период и праздничные дни. В отдельные даты и праздничные дни загрузка отелей превышала 90%.