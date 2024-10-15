Сергей Иванов: Отель у Миллениума в Казани будет достроен к началу саммита БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отель около моста Миллениум в Казани будет полностью готов к началу саммита БРИКС. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Уверен, что к началу саммита БРИКС отель около моста Миллениум будет готов», - ответил на вопрос корреспондента Иванов.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее стало известно, что участие в нем подтвердили представители 33 государств.