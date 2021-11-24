В Казань приедут финалисты конкурса на разработку концепции нового здания театра Камала

В Казань приедут 23 финалиста конкурса открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Установочный семинар для финалистов из Австрии, Великобритании, Испании, России и Японии пройдет в столице Татарстана 27 и 28 ноября. Архитекторы осмотрят территорию будущего театра на набережной озера Нижний Кабан и проведут рабочие встречи с представителями театра Камала и другими экспертами.

Мероприятие пройдет в закрытом режиме с ограниченным числом участников — из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Его программа окажется условно разделана на три тематических блока: «Проектирование», «Театр+Город» и «Театр».

Блок «Проектирование» помимо осмотра будущей площадки строительства предусмотрена рабочая встреча с председателем жюри конкурса — мэром Казани Ильсуром Метшиным, министром культуры РТ Ирадой Аюповой, помощником Президента Татарстана Наталией Фишман-Бекмамбетовой, главным архитектором Казани Ильсияр Тухватуллиной, куратором Института развития города Татьяной Прокофьевой и другими представителями профильных структур.

Специальная программа ждет участников семинара в блоке «Театр», она пройдет в самом театре Камала. Состоится вовлекающая экскурсия: гостям покажут работу театральных цехов и даже предложат поучаствовать в их работе. Кроме того, пройдет лабораторный показ спектакля «Әлү, мин театрда!» («Але, я в театре!»). Постановка в формате «театр горожан» Ксении Шачневой и Гюльнары Фазлиахметовой с участием зрителей посвящена именно теме переезда театра.

«Это подходящий момент, чтобы задать себе и зрителям несколько важных вопросов. Что такое театр Камала, если не место? Чем он важен для зрителей? В конце концов, кто эти люди, для которых он работает?» — объяснил идею спектакля главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.

Свои концепции финалисты конкурса должны будут представить 20 января. В них должны будут присутствовать отсылки к традиционным для татарской культуры визуальным кодам. Итоги конкурса жюри предполагает подвести 3 февраля.

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала — старейший национальный театр России — был основан в 1906 году. В нынешнем здании он работает с 1985 года. Новое здание планируется построить между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Вопрос использования существующего здания будет решен после подведения итогов конкурса.