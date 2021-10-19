Концепцию нового здания Театра Камала планируется выбрать 3 февраля

Жюри определит победителя конкурса на разработку архитектурной концепции театра им. Галиасгара Камала 3 февраля, следует из материалов к брифингу в Кабинете министров Татарстана.

Всего на конкурс, объявленный в июле, заявились 537 участников. По правилам конкурса зарубежные архитектурные бюро объединились с российскими компаниями. Команды разделились на 26 консорциумов из 14 стран и 13 индивидуальных конкурсантов — это юридические лица и предприниматели, которые работают на территории России. 12 октября были определены 8 финалистов.

«Мы в конце ноября ждем приезда команд (финалистов – прим. Т-и.). Не дожидаясь этого момента, мы начинаем сессии онлайн. До 20 января мы принимаем их работы. Мы будем промежуточно – 1 или 2 раза – обсуждать наработки с финалистами, для того, чтобы мы не получили 20 января что-то, что нас неприятно удивит, чтобы мы давали каждому из них обратную связь. 2 февраля состоится заседание экспертного совета и дальше – 3 февраля мы представим результаты нашего анализа глубокоуважаемому жюри», – сообщила помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова на брифинге.

Финалистам планируется передать для работы несколько документов, в том числе технические данные, аналитический материал об истории театра Камала, и историческую справку о развитии территории вблизи озера Кабан, а также справочный и иллюстративный материал «Художественная культура татар» о визуальных кодах в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и костюме татар.

«Мы очень подробно рассказали, что мы хотим от них, собрали очень много материалов, которые помогут погрузиться в контекст», – сказала Фишман-Бекмамбетова.

Инициаторами конкурса являются Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала.

Победителем будет признан автор лучшего конкурсного предложения, выбранного в результате голосования членов Жюри конкурса. По итогам заседания жюри победителю и двум финалистам будет произведена доплата в соответствующем размере: победителю – 2,5 млн рублей, 2 место – 1,5 млн рублей, 3 место – 1 млн рублей.

Театр Камала — старейший национальный театр России — был основан в 1906 году. В нынешнем здании на берегу Кабана театр работает с 1985 года.

Новое здание Татарского государственного академического театра им. Г.Камала планируется построить между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан.