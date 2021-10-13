В Казани определены восемь кандидатов на разработку концепции нового здания театра Камала

В Казани определили восемь финалистов открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театр им. Камала. Жюри под председательством мэра Ильсура Метшина рассмотрело заявки от 26 консорциумов и 13 индивидуальных конкурсантов из 14 стран, сообщает пресс-служба мэрии.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу максимально ответственно подойти к реализации этого проекта. Новый театр должен гармонично влиться в контекст набережной и всей Старо-Татарской слободы и стать уникальной достопримечательностью, которой в свое время стало нынешнее здание», — отметил градоначальник.

Среди финалистов — консорциум под лидерством казанской компании «Архитектурная практика Новиковых» (участники — Borgos Pieper из Барселоны, Theatre Projects из Лондона), консорциум под лидерством московской компании Metropolis (Coop Himmelb(l)au из Вены), «Лаборатория театра» под лидерством московского архитектурного бюро «Рождественка», консорциум под лидерством бюро Megabudka из Москвы (архитектурное бюро FORM из Москвы, ZARF architects из Казани), консорциум «Восточный ветер» под лидерством КГАСУ (DA! Architects из Шанхая, Dialog urban planning из Казани), консорциум под лидерством московского бюро Wowhaus (Kengo Kuma & Associates из Токио, Werner Sobek из Штутгарта), консорциум под лидерством объединения «Прайд» из Москвы (Zaha Hadid Architects, Atelier Tenиз, Theatre Projects из Лондона), а также консорциум под лидерством казанцев из команды Bespoke Architects (участник — Asif Khan Studio из Лондона).

Работа с финалистами продолжится в очно-заочном формате. В конце этого месяца состоятся онлайн-семинары. Финалисты также увидят спектакли театра им. Камала, познакомятся с труппой.

В конце ноября они приедут в Казань и осмотрят конкурсную территорию. Свои концепции финалисты должны представить 20 января. Итоги конкурса жюри объявит в феврале.