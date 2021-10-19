Минкульт РТ: Судьбу здания театра Камала решат после проектирования нового комплекса

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Вопрос использования старого здания театра имени Галиасгара Камала на озере Кабан будет решен после подведения итогов открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового театрального комплекса. Об этом сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Сегодня очень много людей будет задавать вопросы, что будет с существующим зданием театра. Я предлагаю этот вопрос отсрочить», — отметила глава Минкульта РТ.

«Те концепции, которые звучали в конкурсных заявках, зачастую рассматривали существующее здание и вновь строящееся здание театра как идеологически единый комплекс. Как будет использоваться здание, мы поймем после того, как узнаем, кто будет победителем, чью концепцию выберет республика, профессиональное сообщество», — пояснила Аюпова.

Ранее в Казани определили восьмерых финалистов открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра имени Камала, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Среди финалистов — консорциумы с участием известных архитектурных бюро из Барселоны, Лондона, Вены, Штутгарта, Токио и Шанхая.

В конце ноября они приедут в Казань и осмотрят конкурсную территорию. Свои концепции финалисты должны представить 20 января. Итоги конкурса жюри объявит в феврале.