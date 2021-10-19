Архитекторы Вены, Лондона, Шанхая вплетут культурный код татар в проект театра Камала

Финалисты международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра имени Галиаскара Камала в ноябре прибудут в Казань для работы над проектами. Какие пожелания у к архитекторам у членов жюри, рассказали на брифинге в Доме Правительства Татарстана.

Театр Камала - старейший национальный театр России, основанный в 1906 году. В нынешнем здании на берегу озера Кабан он работает с 1985 года

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

От разработчиков Центрального парка Валенсии и центра Гейдара Алиева в Баку

Всего на конкурс, объявленный в июле, заявились 537 участников. По правилам конкурса зарубежные архитектурные бюро объединились с российскими компаниями. Команды разделились на 26 консорциумов из 14 стран и 13 индивидуальных конкурсантов — это юридические лица и предприниматели, которые работают на территории России.

Финалистами международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра им. Галиасгара Камала стали восемь консорциумов, в пять из которых вошли архитекторы из Казани, сообщила журналистам помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Наталия Фишман-Бекмамбетова: «Финалистами международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра им. Галиасгара Камала стали восемь консорциумов, в пять из которых вошли архитекторы из Казани» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В составе консорциумов известные архитектурные бюро из Барселоны, Лондона, Вены, Штутгарта, Токио и Шанхая. В их портфолио - Норвежский национальный театр оперы и балета в Осло, Центральный парк Валенсии, национальный театр Шотландии, музей академии киноискусств в Лос-Анджелесе, Пусанский киноцентр в Южной Корее, оперный театр Гуанчжоу, центр Гейдара Алиева в Баку, дворец художественной гимнастики Винер-Усмановой и здание музея современного искусства «Гараж» в Москве, а также бизнес-центр «Урбан» и набережная Кабана в Казани

Знакомство с культурным кодом

Приезд команд-финалистов в Казань запланирован на конец ноября. По словам Фишман-Бекмамбетовой, участников консорциумов ждет знакомство с татарской культурой, просмотр спектаклей театра и осмотр территории, где планируется возвести новое здание.

«Не дожидаясь этого момента, мы начинаем сессии онлайн. До 20 января мы принимаем их (финалистов – прим. Т-и.) работы. Мы будем промежуточно – один или два раза – обсуждать наработки с финалистами. 2 февраля состоится заседание экспертного совета и дальше – 3 февраля мы представим результаты нашего анализа глубокоуважаемому жюри», – пояснила помощник Президента Татарстана.

По ее словам, финалистам планируется передать для работы несколько документов, в том числе технические данные, аналитический материал об истории театра Камала, и историческую справку о развитии территории вблизи озера Кабан, а также справочный и иллюстративный материал «Художественная культура татар» о визуальных кодах в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и костюме татар.

Финалистам планируется передать для работы несколько документов, в том числе технические данные, аналитический материал об истории театра Камала Фото: предоставлено организаторами конкурса

«Есть выражение – «Какой бриф, такой и креатив». Если заказчик не знает, что он хочет, творец будет работать так, как сам понимает. Мы очень подробно рассказали, что мы хотим от них, собрали очень много материалов, которые помогут погрузиться в контекст. И очень надеемся, что креатив будет отвечать нашим желаниям», – отметила Фишман-Бекмамбетова.

В свою очередь, главный режиссер Фарид Бикчантаев рассказал, что в данный момент специально к приезду гостей готовится спектакль о Камаловском театре. Он будет в формате «театр горожан», примут в нем участие непрофессиональные актеры. Для участия в нем поступила 121 заявка от зрителей театра, из них было выбрано 14 актеров. В спектакле они будут рассуждать о том, что Театр Камала значит для них.

«Мы будем активно сотрудничать с конкурсантами, мы хотим, чтобы сами горожане, любители театра вступили в диалог с ними», - пояснил Бикчантаев.

Восточный зал с открытым куполом

Новое здание театра с предполагаемой площадью более 20 тыс. квадратных метров планируют построить на берегу озера Нижний Кабан – на пересечении улиц Назарбаева и Хади Такташ к 2025 году. Сейчас это зеленая территория, свободная от каких-либо застроек.

Здание будет располагаться в центре парка. Как пояснила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, место для строительства нового театра выбрано более демократичным, при этом новый театр должен органично встроиться в местный ландшафт.

Фарид Бикчантаев: «Нам очень хотелось бы, чтобы у нас был зал, которого нет ни у одного театра и обращаясь к восточной традиции, нам показалось, что такое пространство будет интересным» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Просторные гримерки, репетиционные залы, большая сцена и Восточный зал с видом на звездное небо – таким ожидают увидеть новый театр его труппа и главный режиссер Фарид Бикчантаев. «Для меня самое важное, что у нас будут репетиционные залы, они вошли в функциональное задание. У нас будет большая сцена, многофункциональная. Было мое пожелание, оно было принято, я очень хочу, чтобы у нас был восточный круглый зал с открытым куполом, с звездным небом. Нам очень хотелось бы, чтобы у нас был зал, которого нет ни у одного театра и обращаясь к восточной традиции, нам показалось, что такое пространство будет интересным», – пояснил режиссер.

Победителя конкурса на разработку архитектурной концепции театра им. Галиасгара Камала жюри определит 3 февраля. Приз за первое место составит 2,5 млн рублей, обладатели второго и третьего мест получат по 1,5 млн и 1 млн рублей.

Судьба старого здания театра решится после конкурса

Театр Камала - старейший национальный театр России, основанный в 1906 году. В нынешнем здании на берегу озера Кабан он работает с 1985 года.

Вопрос использования старого здания театра будет решен после подведения итогов открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового театрального комплекса.

Вопрос использования старого здания театра будет решен после подведения итогов открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового театрального комплекса Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сегодня очень много людей будет задавать вопросы, что будет с существующим зданием театра. Я предлагаю этот вопрос отсрочить», — сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Те концепции, которые звучали в конкурсных заявках, зачастую рассматривали существующее здание и вновь строящееся здание театра как идеологически единый комплекс. Как будет использоваться здание, мы поймем после того, как узнаем, кто будет победителем, чью концепцию выберет республика, профессиональное сообщество», — пояснила Аюпова.