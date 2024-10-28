В Камском Устье продолжается создание кластера «Дингез — море Татарстана»

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

В Камско-Устьинском районе РТ ведутся работы по строительству третьей очереди туристско-рекреационного кластера «Дингез — море Татарстана». Об этом на республиканском совещании рассказал глава муниципалитета Наиль Вазыхов, следует из материалов районной администрации.

В кластере завершено строительство съезда с автомобильной дороги и парковки возле здания визит-центра. Создание кластера «Дингез — море Татарстана» соответствует целям национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Кластер «Дингез – море Татарстана» был открыт в 2021 году, спустя год началась работа над второй очередью проекта. В сентябре 2024-го стало известно, что третья очередь успешно прошла государственную экспертизу.

Наиль Вазыхов доложил о реализации в Камско-Устьинском районе и других нацпроектов. Так, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Большая Янгасала.

В рамках нацпроекта «Демография» в райцентре Камское Устье близится к завершению создание крытого футбольного манежа». В Рудницкой средней школе в рамках нацпроекта «Образование» открыты учебные центры «Точка роста».

Кроме того, завершен капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса «Акчарлак». На стадии завершения находится капремонт здания военкомата. Также обновлены три жилых многоквартирных дома.

В рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» проложены водопроводные и канализационные сети в поселке Куйбышевский Затон.

Вместе с тем руководитель муниципалитета обратил внимание на то, что здание районной администрации было возведено в 1965 году, но при строительстве не смонтировали дренажную систему. После прокладки линий водопровода в поселке в подвале здания стали скапливаться грунтовые воды.

«В итоге ежегодно на ремонт тратятся немалые средства, а здание всё равно разрушается. Просим вас согласовать строительство нового здания, проектно-сметная документация имеется», — обратился Наиль Вазыхов к Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Помимо прочего, по национальному проекты «Безопасные качественные дороги» завершены работы по строительству региональных, подъездных автомобильных дорог и реконструкция моста через реку Сухая Улема на подъезде к селу Старое Барышево.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году будут запущены новые нацпроекты.