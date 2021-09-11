Благоустройство первой очереди кластера «Дингез» в Камском Устье завершится в конце года

Работы по благоустройству первой очереди туристско-рекреационного кластера «Дингез — море Татарстана» завершатся до декабря 2021 года. Обновление общественного пространства проводится по двум программам: федеральной — «Формирование комфортной городской среды» и республиканской — «Развитие общественных пространств РТ». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

Разработчиком проекта выступает «Архитектурный десант». Совместно со специалистами фонда «Институт развития городов РТ» были проведены встречи с населением и выслушаны предложения жителей. Так, камско-устьинцы просили обеспечить занятость в туристической сфере, повысить уровень и качество жизни сельского населения, ввести практику раздельного сбора отходов на основании договора с региональным оператором по вывозу ТБО. Также они были обеспокоены отсутствием мер безопасности в отношении прибывающих туристов.

При проектировании территории архитекторы планировали создание туристической инфраструктуры, маршрутов, навигации, организацию парковки и входной зоны, лестничных спусков к воде, ограждений с обрывов, информационных знаков, предупреждений об опасности, что могло бы обеспечить безопасность отдыхающих.

В рамках первой очереди проекта ведется работа по размещению объектов базовой инфраструктуры на территории. Основная цель — сделать пребывание туриста комфортным и безопасным. Планируется организация общих зон с костровищами, местами для отдыха и санитарными блоками; благоустройство площадок для размещения и объектов туристического притяжения: пещер, склонов, смотровых площадок; устройство предупреждающих знаков и системы навигации по территории.

Она разделена на две зоны — Юрьевская пещера и гора Лобач. Особенности каждой из зон легли в основу айдентики и дизайн-кода для малых архитектурных форм: это использование природных материалов, форм, повторяющих природные элементы, монументальность, долговечность конструкций. Основной акцент проекта — сохранить существующее озеленение и биоразнообразие, поэтому дополнительное озеленение территории не требуется.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 47,6 млн рублей из казны республики направится на развитие туристско-рекреационного кластера «Дингез — море Татарстана» в поселке Камское Устье.