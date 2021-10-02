В туристском кластере «Дингез — море Татарстана» появилась площадка с биноскопом

В поселке Камское Устье продолжается реализация мероприятий по формированию современной городской среды на территории Камско-Устьинского муниципального района «Дингез — море Татарстана».

«На сегодняшний день здесь установлены навигация, скамьи, стулья, костровище, зоны отдыха, оборудованные скамейками, площадка с биноскопом», — рассказали ИА «Татар-информ» в Фонде «Институт развития городов».

Средства в размере 47,6 млн рублей были выделены на благоустройство в районе ООПТ «Юрьевская Пещера». Прежде всего они направлены на обеспечение безопасности и комфорта нахождения посетителей.

«Территория ТРК „Дингез — море Татарстана“ имеет ярко выраженный рельеф и предлагает большой ряд активностей для туристов. Крутые участки пути оборудуются лестницами. На сегодняшний день идет обустройство лестницы. Лестница с верхней площадки отдыха до доступа к пещере оборудуется ограждениями и смотровыми площадками. Также под лестницей будет озеленение в целях восстановления покрова и для того, чтобы известняковые пласты грунтов не оголялись. В прямом доступе к дорогам устанавливается инфраструктура: информационный стенд с навигацией, зона отдыха, оборудованная скамейками, санитарные узлы и пункты сбора мусора. На опасных участках будут установлены предупреждающие знаки. Работы планируется завершить до конца года», — отметил источник.

Место спуска к Юрьевским пещерам оборудовано всем необходимым для размещения туристов: питчами, костровищем, столиками, умывальниками.

Также предусмотрены места для размещения палаток, площадка с биноскопом, sharing-point (места, где можно оставить вещи, которые могут пригодиться другим туристам, вещи совместного использования), пати-тент — навес для проведения мероприятий, ограждение проектируемой территории.

В Камско-Устьинском районе находятся две особо охраняемые природные территории — Юрьевская пещера и гора Лобач. Юрьевская пещера является единственным объектом спелеотуризма (посещение пещер со спортивной или познавательной целью) на Средней Волге.

На территории кластера находятся животные и растения, занесенные в Красные Книги России и Республики Татарстан: здесь можно увидеть орлана-белохвоста, а также суслика крапчатаго, косулю, реликтовые растения, которым более 100 млн лет.

На территории будет установлена ознакомительная навигация для информирования туристов о редких видах растений, которые внесены в, уникальности территории и действующих ограничениях, связанных со статусом ООПТ. От берега экокурорта можно доплыть на лодке до Великого Болгара — крупнейшего города Волжской Булгарии.

«На территории „Камского виноградника“ растет более 100 сортов винограда, выращиваются клубника, ежевика, малина. Такого объема производства винограда в Татарстане больше нет нигде. Сюда приезжают сделать красивые фотографии, не хуже, чем на виноградниках в Италии», — рассказали в фонде.

В 2018 году в Камском устье открылся полноценный объект промышленного туризма — сырный завод «Камамбер». Здесь можно увидеть весь процесс сыроделия вживую (как варят и формуют сыр) и попробовать его на вкус. Камско-Устьинский район богат фермерскими производствами и считается одним из самых экологичных в Татарстане, поэтому в изготовлении сыра всегда, даже зимой, используется только натуральное молоко.