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Проекты двух рекреационных кластеров в Татарстане прошли экспертизу
Проектная документация двух рекреационных кластеров в Татарстане успешно прошла государственные экспертизы. Об этом сообщается в государственной информационной системе ЕГРЗ.
Речь идет о третьей очереди туристического кластера «Дингез — море Татарстана» в Камском Устье и культурно-рекреационном «Белые горы» в Лаишеве. Подготовкой проектной документации занималась компания «Мелиорация».
Кластер «Дингез – море Татарстана» был открыт в 2021 году, спустя год стало известно о работе над второй очередью проекта. Открытие «Белых гор» состоялось в сентябре 2023 года.
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