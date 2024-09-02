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Общество 2 сентября 2024 07:00

Проекты двух рекреационных кластеров в Татарстане прошли экспертизу

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Проекты двух рекреационных кластеров в Татарстане прошли экспертизу
КРК «Белые горы»
Фото: пресс-служба Лаишевского района

Проектная документация двух рекреационных кластеров в Татарстане успешно прошла государственные экспертизы. Об этом сообщается в государственной информационной системе ЕГРЗ.

Речь идет о третьей очереди туристического кластера «Дингез — море Татарстана» в Камском Устье и культурно-рекреационном «Белые горы» в Лаишеве. Подготовкой проектной документации занималась компания «Мелиорация».

Кластер «Дингез – море Татарстана» был открыт в 2021 году, спустя год стало известно о работе над второй очередью проекта. Открытие «Белых гор» состоялось в сентябре 2023 года.

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#туристический кластер
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