На второй этап благоустройства «Дингез — море Татарстана» будет направлено 40 млн рублей

В поселке Камское Устье продолжаются работы по формированию современной городской среды на территории «Дингез — море Татарстана».

«В рамках региональной программы развития общественных пространств республики было выделено более 50 млн рублей. Еще почти 40 млн рублей направят до конца этого года», — уточнила «Татар-информу» начальник пресс-службы Фонда «Институт развития городов РТ» Диляра Галеева.

Автором концепции общественного пространства стало архитектурное бюро «Архдесант», проектировщиком — проектная группа M2M3. К лету 2022 года была реализована первая очередь проекта, прилегающая к Юрьевским пещерам: созданы ограждения в опасных местах, установлены навигационные указатели и стенды. На территории растут краснокнижные растения, которые до этого люди часто вытаптывали. Сейчас в парке появились таблички на трех языках с информацией о таких растениях и важности бережного отношения к ним.

На территории находится памятник регионального значения — Юрьевская пещера. В среднем ее посещают 30 человек в день. Но без хорошей физической подготовки до нее трудно добраться: на пути встречаются крутые спуски и подъемы, есть опасность сорваться. В итоге была сделана удобная и безопасная лестница до пещеры, с которой открываются красивые виды на воду. А рядом со входом установлен стенд со схемой и рекомендациями перед посещением объекта.

В этом году начнется благоустройство горы Лобач — одной из ключевых точек притяжения для отдыхающих и туристов. Планируется сделать комфортные зоны для отдыха, пикников и тихих прогулок. Также будут установлены скамьи, качели и многое другое. В дальнейшем в туристско-рекреационном комплексе планируется организовать пешеходные и веломаршруты, а также разработать программы пребывания, например гастротур в виноградные сады и на сыроварню и даже сделать яхт-клуб. Также есть задумки создать многофункциональный визит-центр, где будут кафе, экспозиционная галерея и сервисы.

Какие новые набережные, парки и дворы благоустроят в Татарстане в 2023 году, ранее сообщал «Татар-информ».