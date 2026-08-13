В Калужской области перейдут на продажу бензина по схеме «чет-нечет»

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В Калужской области с субботы, 15 августа, перейдут на отпуск бензина по схеме четных и нечетных дней. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб, проинформировал глава области Владислав Шапша в своем Телеграм-канале.

«<...> по четным дням можно будет заправить автомобили, чьи госномера начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням – с 1, 3, 5, 7 или 9», – пояснил губернатор, добавив, что эта мера поможет автовладельцам планировать свои поездки и отрегулировать загруженность АЗС.

При этом топливо нельзя будет залить в канистру, оно будет отпускаться только в бак. Топливные компании сохранят действующие лимиты продаж бензина на одну машину.

Схема «чет-нечет» не затронет работу автозаправок на трассах и не будет распространена на продажу дизельного топлива, уточнил руководитель региона.

Шапша заверил, что власти области параллельно ведут переговоры с вертикально-интегрированными топливными компаниями об увеличении поставок ГСМ в регион.

На АЗС помогать регулировать очередь и следить за порядком, а также за соблюдением правил заправки будут волонтеры, которые сейчас проходят обучение. «При необходимости к работе будут привлекаться сотрудники правоохранительных органов», – подчеркнул губернатор.

Накануне, 12 августа, режим продажи топлива по четным и нечетным дням ввели в Оренбургской области вместе с лимитами на заправку. Они равняются не менее 15 и не более 30 литров бензина АИ-92 и АИ-95 в одни руки, а также до 60 литров дизеля в населенных пунктах и до 200 литров на заправках, находящихся на межмуниципальных, региональных и федеральных трассах в пределах области.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев связал эти ограничения с последствиями атаки БПЛА ВСУ. Сегодня он рассказал, что подвергшийся удару Орский НПЗ полностью остановил работу. «Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев», – объяснил глава региона.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Липецкой области частично вернулись к режиму отпуска бензина по схеме четных и нечетных дней, о чем проинформировал губернатор Игорь Артамонов.

Речь идет об АЗС «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти». Там также ввели лимит на продажу бензина – не более 30 литров на один автомобиль. Ограничений на приобретение дизельного топлива нет. На заправках, расположенных на трассах М4 «Дон», Р-119 и А-133, соответствующая схема не применяется.

Вместе с тем в Тамбовской области на несетевых заправках с завтрашнего дня, 14 августа, отменят схему продажи бензина по четным и нечетным дням, применявшуюся с 20 июля. На АЗС «Роснефти» и «Лукойла» схема останется в силе (также там, как и прежде, не продают топливо в канистры и другую переносную тару).

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы. Президент России Владимир Путин 22 июля сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке.

Однако в августе в некоторых регионах ситуация с бензином вновь ухудшилась. По данным Kpler, в июле российские НПЗ чуть-чуть нарастили переработку – до 4,2 млн баррелей в сутки, но в августе она может упасть до 4 млн.

Курирующий ТЭК вице-премьер РФ Александр Новак на совещании 11 августа поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям обеспечить бесперебойные поставки топлива в регионы и мониторить динамику цен. Выпуск на российский рынок топлива стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» позволит покрывать дефицит, который может возникнуть в отдельных субъектах Федерации, уверен он.