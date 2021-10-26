В каких случаях для получения QR-кода о прививке нужно обращаться в МФЦ, а в каких – нет
Как зарегистрировать учетную запись на Госуслугах, не теряя времени в очередях? Стоит ли обращаться в офисы МФЦ с просьбой распечатать сертификат о вакцинации? Можно ли подтвердить ЕСИА, не выходя из дома? Как будут работать офисы МФЦ в нерабочие выходные? На эти вопросы ИА «Татар-информ» ответила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.
С началом проверки QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, в Татарстане резко увеличилось число обращений в офисы многофункционального центра. То и дело в социальных сетях появляются фото, на которых видно, как у офисов МФЦ собираются огромные очереди. Большинство из обратившихся – те, кому нужно создать свой личный кабинет на портале Госуслуг или подтвердить свою учетную запись.
«До введения масштабного применения QR-кодов о вакцинации в МФЦ республики в среднем фиксировалось 23 тысячи обращений в месяц. Сейчас мы видим, что даже за неполный октябрь к нам за услугами обратились уже более 100 тысяч татарстанцев», – рассказала на брифинге в Кабинете Министров РТ директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.
Чаще всего люди обращаются в офисы МФЦ, чтобы подтвердить личную учетную запись на портале Госуслуг, так называемую ЕСИА. Без ее подтверждения получить сертификат о вакцинации с QR-кодом невозможно.
«Именно за этой услугой люди всегда обращались в офисы МФЦ. Сейчас мы наблюдаем резкий скачок обращений за подтверждением учетной записи ЕСИА. Если до 11 октября ежедневно мы регистрировали порядка 1300 обращений, то с 11-го числа – более 8 тысяч обращений», – рассказала Ленара Музафарова.
«Сертификаты о вакцинации мы не распечатываем»
Нередко сегодня в офисы МФЦ люди приходят с просьбой распечатать их сертификат о вакцинации от Covid-19. Директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова обратилась к татарстанцам с пояснением, что данную услугу в офисах МФЦ не предоставляют.
«Каждый день в казанские офисы обращаются порядка 300 человек и просят помочь получить сертификат о вакцинации. Преимущественно это пожилые люди, у которых нет телефонов и выхода в интернет. МФЦ взяло на себя функцию по распечатке сертификатов, однако данную услугу мы не предоставляем. Просто мы столкнулись с этим и нам жалко людей пожилого возраста», – пояснила директор татарстанского МФЦ.
Она добавила, что есть и такие посетители, которые обращаются в офисы МФЦ за услугами, которые легко можно сделать самим, даже не выходя из дома. К примеру, некоторым нужно внести новые паспортные данные в учетную запись или восстановить пароль от нее. Все это тоже создает огромные очереди и коллапс в офисах МФЦ.
Музафарова рассказала, что учетную запись ЕСИА тоже можно подтвердить самостоятельно, существенно сэкономив время.
Подтвердить учетную запись ЕСИА на портале Госуслуг можно через мобильные приложения банков. К примеру, это можно сделать через мобильное приложение «Ак Барс» Банка. Для этого нужно зайти в личный кабинет Ак Барс Онлайн. В разделе «Регистрация на госуслугах» выбрать – «Подтвердить учетную запись» или «Зарегистрироваться» и ввести номер СНИЛС и электронную почту. В случае успешной регистрации на указанную почту придет логин и пароль учетной записи.
Перейдут на усиленный режим
В нерабочие выходные офисы МФЦ будут работать в усиленном режиме, рассказала на брифинге в Кабинете Министров РТ директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.
«Люди опасаются, что офисы МФЦ в Татарстане закроются и они не смогут получить нужные им документы и услуги. Это излишние опасения. МФЦ в республике продолжат работать, в том числе и в ноябрьские праздники», – отметила директор МФЦ в РТ.
Во всех офисах МФЦ будут выделены дополнительные часы приема для тех, кто хочет подтвердить свою учетную запись ЕСИА. В зависимости от расписания каждого офиса обратиться за данной услугой можно будет либо утром с 8.00 до 11.00, либо вечером с 17.00 до 20.00.
«4, 6 и 7 ноября с 8 до 17 часов все многофункциональные центры будут оказывать только самую востребованную услугу – подтверждение учетной записи ЕСИА. 5 ноября в офисах МФЦ можно будет получить весь спектр услуг», – рассказала Ленара Музафарова.
Кроме того, офисы МФЦ будут работать каждое воскресенье с 8.00 до 17.00. Работать в таком режиме многофункциональные центры будут до тех пор, пока не снизится спрос на подтверждение ЕСИА.
Пожилым в офисах МФЦ помогают волонтеры
Напомним, что в казанских офисах МФЦ работают волонтеры. Они помогают пожилым людям зарегистрировать свою учетную запись на портале Госуслуг или распечатать сертификаты о вакцинации.
«Эти волонтеры работают только в казанских офисах. Всего их 25 человек. В среднем на один офис приходится по два человека. В офисах, где проходимость очень большая, работают по пять волонтеров», – уточнила Ленара Музафарова.
Для удобства жителей Казани в доме №5 по улице Чистопольской с 1 ноября откроется новый комфортабельный офис МФЦ. В нем будут работать 50 окон приема. Ожидается, что здесь ежедневно смогут обслуживаться порядка тысячи человек.
«Считается, что этот офис будет самый востребованный. Здесь смогут получить обслуживание жители нескольких районов. Стоит отметить, что офис планировали открыть в январе 2022 года, но из-за резкого увеличения обращений открытие перенесли на несколько месяцев раньше», – отметила директор МФЦ в республике.
Вместе с тем свою работу прекратит офис на проспекте Ямашева, 82. Документы, которые должны были быть готовы после 30 октября, жители Казани смогут получить уже в новом офисе на Чистопольской.
Новая форма сертификата о вакцинации от Covid-19
Накануне стало известно, что в России утвердили новую форму сертификата вакцинации от коронавируса. Данный приказ появился на официальном портале правовой информации.
«Утвердить форму медицинской документации „Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (Covid-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией“», — отмечается в тексте.
Получать сертификаты нового образца можно будет уже с 8 ноября. Те сертификаты, которые уже были получены, будут автоматически переоформлены на портале Госуслуг.
В документе будут содержаться сведения о привившемся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования справки. Также в нем имеется место для QR-кода, даты прививки, названия препарата и места вакцинации.
Помимо этого, в сертификат включат информацию о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.
Сертификат формируется в электронном виде не позже чем через три дня после прививки. При желании его можно получить в бумажном варианте.