В каких случаях для получения QR-кода о прививке нужно обращаться в МФЦ, а в каких – нет

Как зарегистрировать учетную запись на Госуслугах, не теряя времени в очередях? Стоит ли обращаться в офисы МФЦ с просьбой распечатать сертификат о вакцинации? Можно ли подтвердить ЕСИА, не выходя из дома? Как будут работать офисы МФЦ в нерабочие выходные? На эти вопросы ИА «Татар-информ» ответила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

С началом проверки QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, в Татарстане резко увеличилось число обращений в офисы многофункционального центра

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

С началом проверки QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, в Татарстане резко увеличилось число обращений в офисы многофункционального центра. То и дело в социальных сетях появляются фото, на которых видно, как у офисов МФЦ собираются огромные очереди. Большинство из обратившихся – те, кому нужно создать свой личный кабинет на портале Госуслуг или подтвердить свою учетную запись.

«До введения масштабного применения QR-кодов о вакцинации в МФЦ республики в среднем фиксировалось 23 тысячи обращений в месяц. Сейчас мы видим, что даже за неполный октябрь к нам за услугами обратились уже более 100 тысяч татарстанцев», – рассказала на брифинге в Кабинете Министров РТ директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Ленара Музафарова: «Даже за неполный октябрь к нам за услугами обратились уже более 100 тысяч татарстанцев» Фото: tatarstan.ru

Чаще всего люди обращаются в офисы МФЦ, чтобы подтвердить личную учетную запись на портале Госуслуг, так называемую ЕСИА. Без ее подтверждения получить сертификат о вакцинации с QR-кодом невозможно.

«Именно за этой услугой люди всегда обращались в офисы МФЦ. Сейчас мы наблюдаем резкий скачок обращений за подтверждением учетной записи ЕСИА. Если до 11 октября ежедневно мы регистрировали порядка 1300 обращений, то с 11-го числа – более 8 тысяч обращений», – рассказала Ленара Музафарова.

«Сертификаты о вакцинации мы не распечатываем»

Нередко сегодня в офисы МФЦ люди приходят с просьбой распечатать их сертификат о вакцинации от Covid-19. Директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова обратилась к татарстанцам с пояснением, что данную услугу в офисах МФЦ не предоставляют.

«Каждый день в казанские офисы обращаются порядка 300 человек и просят помочь получить сертификат о вакцинации. Преимущественно это пожилые люди, у которых нет телефонов и выхода в интернет. МФЦ взяло на себя функцию по распечатке сертификатов, однако данную услугу мы не предоставляем. Просто мы столкнулись с этим и нам жалко людей пожилого возраста», – пояснила директор татарстанского МФЦ.

Она добавила, что есть и такие посетители, которые обращаются в офисы МФЦ за услугами, которые легко можно сделать самим, даже не выходя из дома. К примеру, некоторым нужно внести новые паспортные данные в учетную запись или восстановить пароль от нее. Все это тоже создает огромные очереди и коллапс в офисах МФЦ.

Подтвердить учетную запись ЕСИА на портале Госуслуг можно через мобильные приложения банков Фото: скриншот мобильного приложения

Музафарова рассказала, что учетную запись ЕСИА тоже можно подтвердить самостоятельно, существенно сэкономив время.

Подтвердить учетную запись ЕСИА на портале Госуслуг можно через мобильные приложения банков. К примеру, это можно сделать через мобильное приложение «Ак Барс» Банка. Для этого нужно зайти в личный кабинет Ак Барс Онлайн. В разделе «Регистрация на госуслугах» выбрать – «Подтвердить учетную запись» или «Зарегистрироваться» и ввести номер СНИЛС и электронную почту. В случае успешной регистрации на указанную почту придет логин и пароль учетной записи.

Перейдут на усиленный режим

В нерабочие выходные офисы МФЦ будут работать в усиленном режиме, рассказала на брифинге в Кабинете Министров РТ директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Люди опасаются, что офисы МФЦ в Татарстане закроются и они не смогут получить нужные им документы и услуги. Это излишние опасения. МФЦ в республике продолжат работать, в том числе и в ноябрьские праздники», – отметила директор МФЦ в РТ.

Во всех офисах МФЦ будут выделены дополнительные часы приема для тех, кто хочет подтвердить свою учетную запись ЕСИА. В зависимости от расписания каждого офиса обратиться за данной услугой можно будет либо утром с 8.00 до 11.00, либо вечером с 17.00 до 20.00.

Офисы МФЦ будут работать каждое воскресенье с 8 до 17 часов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«4, 6 и 7 ноября с 8 до 17 часов все многофункциональные центры будут оказывать только самую востребованную услугу – подтверждение учетной записи ЕСИА. 5 ноября в офисах МФЦ можно будет получить весь спектр услуг», – рассказала Ленара Музафарова.

Кроме того, офисы МФЦ будут работать каждое воскресенье с 8.00 до 17.00. Работать в таком режиме многофункциональные центры будут до тех пор, пока не снизится спрос на подтверждение ЕСИА.

Пожилым в офисах МФЦ помогают волонтеры

Напомним, что в казанских офисах МФЦ работают волонтеры. Они помогают пожилым людям зарегистрировать свою учетную запись на портале Госуслуг или распечатать сертификаты о вакцинации.

«Эти волонтеры работают только в казанских офисах. Всего их 25 человек. В среднем на один офис приходится по два человека. В офисах, где проходимость очень большая, работают по пять волонтеров», – уточнила Ленара Музафарова.

Для удобства жителей Казани в доме №5 по улице Чистопольской с 1 ноября откроется новый комфортабельный офис МФЦ. В нем будут работать 50 окон приема. Ожидается, что здесь ежедневно смогут обслуживаться порядка тысячи человек.

В доме №5 по улице Чистопольской с 1 ноября откроется новый комфортабельный офис МФЦ Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Считается, что этот офис будет самый востребованный. Здесь смогут получить обслуживание жители нескольких районов. Стоит отметить, что офис планировали открыть в январе 2022 года, но из-за резкого увеличения обращений открытие перенесли на несколько месяцев раньше», – отметила директор МФЦ в республике.

Вместе с тем свою работу прекратит офис на проспекте Ямашева, 82. Документы, которые должны были быть готовы после 30 октября, жители Казани смогут получить уже в новом офисе на Чистопольской.

Новая форма сертификата о вакцинации от Covid-19

Накануне стало известно, что в России утвердили новую форму сертификата вакцинации от коронавируса. Данный приказ появился на официальном портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации „Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (Covid-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией“», — отмечается в тексте.

Получать сертификаты нового образца можно будет уже с 8 ноября. Те сертификаты, которые уже были получены, будут автоматически переоформлены на портале Госуслуг.

Получать сертификаты нового образца можно будет уже с 8 ноября. Те сертификаты, которые уже были получены, будут автоматически переоформлены на портале Госуслуг Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В документе будут содержаться сведения о привившемся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования справки. Также в нем имеется место для QR-кода, даты прививки, названия препарата и места вакцинации.

Помимо этого, в сертификат включат информацию о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.

Сертификат формируется в электронном виде не позже чем через три дня после прививки. При желании его можно получить в бумажном варианте.