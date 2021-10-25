В России утверждена форма сертификата о вакцинации от Covid-19

Минздрав России утвердил форму сертификата о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Данный приказ появился на официальном портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации „Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (Covid-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией“», — отмечается в тексте.

Данный приказ начнет действовать с 8 ноября, а все сертификаты, которые были получены до этой даты, будут переоформлены на портале госуслуг.

В документе будут содержаться сведения о привившемся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования справки.

Также в нем имеется место для QR-кода, даты прививки, названия препарата и места вакцинации. Помимо этого, в сертификат включат информацию о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.

Как отмечается на портале, сертификат формируется в электронном виде не позже чем через три дня после прививки. При желании его можно получить в бумажном варианте.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября по поручению Президента РФ Владимира Путина в стране вводятся нерабочие дни с сохранением зарплат.