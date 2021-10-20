МФЦ Татарстана продолжат работу в усиленном режиме, в том числе в ноябрьские праздники

Многофункциональные центры Татарстана продолжат работу в усиленном режиме, в том числе в ноябрьские праздники, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

В ведомстве рассказали, что в связи с неблагоприятной ситуации по Covid-19 количество обращений в МФЦ резко возросло.

«Видимо, люди опасаются, что офисы МФЦ в Татарстане закроются, и они не смогут получить нужные им документы и услуги. Это излишние опасения. МФЦ в республике продолжат работать, в том числе и в ноябрьские праздники», – отметила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Она уточнила, что 4, 6 и 7 ноября многофункциональные центры будут оказывать только одну услугу, которая сейчас является самой востребованной – подтверждение учетной записи ЕСИА. Она необходима для получения QR-кода о вакцинации на портале госуслуг.

При этом 5 ноября можно будет получить все услуги, но рабочий день будет сокращен на один час.

До снижения спроса на подтверждение учетной записи ЕСИА и распечатки сертификатов с QR-кодами МФЦ Татарстана будет работать каждое воскресенье с 8.00 до 17.00.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о введении на территории страны нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В то же время органы власти, в том числе МФЦ, продолжат свою работу.