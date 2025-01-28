В исполкоме Челнов разъясняли, какие и где купить проездные на общественный транспорт

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

В Набережных Челнах в конце января в продажу поступят проездные билеты на общественный транспорт — автобусы и трамваи. Продажа будет осуществляться через 85 точек. Об этом на заседании Горсовета сообщил руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов.

«Продажа будет осуществляться через сеть магазинов „ВПРОК“ и „Циркуль“. Будет три вида проездных — классическая пластиковая карта, стик на телефон и брелок. Активными они будут с 1 февраля. Также челнинцы, имеющие карту жителя Ак Барс Банка, смогут использовать ее как транспортную карту, подключив ее через приложение, то есть покупка другой карты не потребуется», — пояснил глава исполкома.

Безлимитный проездной, действующий на двух видах транспорта — в автобусах и трамваях, будет стоить 2,4 тыс. рублей. Ранее исполком планировал установить цену на этот вид проездного билета в 3,6 тыс. рублей.

Проездной без лимита, но действующий только в трамваях, обойдется горожанам в 1,6 тыс. рублей — его цена стала ниже на 800 рублей. Лимитированный проездной на оба вида транспорта можно будет купить за 1,8 тыс. рублей, за эту цену горожане смогут совершить 50 поездок.

Первые два вида проездных будут действовать с момента пополнения в течение 30 дней, третий вид — с первого числа по последний день месяца.

Транспортная реформа вызвала массу нареканий среди горожан, люди недовольны стоимостью и временем поездки. При этом мэр Автограда Наиль Магдеев отмечал, что с 1 января стоимость проезда в Набережных Челнах составляет 40 рублей, хотя фактически его себестоимость — 70 рублей.