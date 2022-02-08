В Испании отменили масочный режим на улицах

В Испании был отменен режим обязательного ношения масок на улице, который действовал с декабря 2021 года. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Местные власти также разрешили увеличить число болельщиков на спортивных мероприятиях с 50% до 75% в закрытых помещениях и с 75% до 85% на открытых спортплощадках.

Ранее стало известно, что в стране более 30% детей в возрасте от 5 до 11 лет уже вакцинировали от коронавирусной инфекции.

Около 90% испанцев старше 12 лет также сделали прививку.

Очные занятия в общеобразовательных учреждениях в государстве возобновили с 10 января 2022 года.

Кроме того, срок действия антигенных тестов на коронавирус для въезда в Испанию был сокращен с 48 часов до 24, сообща

Такое решение было принято в связи с рисками распространения нового штамма «омикрон».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».