В Испании сократили срок действия ПЦР-тестов для въезда в страну

Срок действия антигенных тестов на коронавирус для въезда в Испанию был сокращен с 48 часов до 24, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в связи с рисками распространения нового штамма «омикрон».

В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже вакцинировались от коронавируса.

Напомним, Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предупредил о том, что более половины населения Европы окажется инфицированным омикрон-штаммом в ближайшие шесть — восемь недель.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».