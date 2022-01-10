В Испании от коронавируса привили более 30% детей от 5 до 11 лет

Больше 30% детей в возрасте от 5 до 11 лет вакцинировали от коронавирусной инфекции в Испании, сообщает оперативный штаб Москвы.

Испанский минздрав отмечает, что в прививках нуждаются в общей сложности более 3,3 млн детей этого возраста.

Кампания по вакцинации детей началась 15 декабря и прививку уже получили 1 076 522 человека.

Отмечается, что очные занятия в испанских школах возобновят с 10 января.

В России также в скором времени начнется прививочная кампания для детей от 12 лет.

Вакцина для несовершеннолетних была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. В конце декабря она может поступить в гражданский оборот.