В Иране выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом

В иранской столице выявили первый случай заражения омикрон-штаммом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего Центром лечения инфекционных заболеваний при Минздраве Ирана.

Мохаммад Мехди Гуйя рассказал, что инфицирован мужчина из Тегерана, вернувшийся из соседней страны.

ВОЗ по итогам экстренного заседания решила классифицировать новый вариант Covid-19, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. 18 декабря сообщалось, что новая разновидность коронавируса зарегистрирована уже в 89 странах мира.

Ранее Президент России Владимир Путин дал поручение Кабмину подготовить обновленный план действий в связи с появлением омикрон-штамма. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».