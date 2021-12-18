Омикрон-штамм коронавируса выявлен уже в 89 странах мира

Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен в 89 странах мира. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 16 декабря 2021 года вариант „омикрон“ был обнаружен в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ», — говорится в официальном заявлении.

В организации отметили, что новая мутация распространяется намного быстрее своего предшественника — штамма «дельта».

Кроме того, обращается внимание на то, что в странах, где «омикрон» распространяется внутри сообществ, прирост случаев за полтора — три дня может увеличиваться вдвое.

В странах с высоким уровнем популяционного иммунитета заражение новым штаммом также происходит достаточно быстро, причем причины этого на сегодняшний день неизвестны.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».