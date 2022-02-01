В Грузии прекращают использование «ковид-паспортов»

Власти Грузии отменяют систему паспортов о вакцинации от коронавируса, которые ранее были необходимы для посещения общественных мест. Об этом со ссылкой на главу оперативного штаба координационного совета по коронавирусу Георгия Гибрадзе сообщает РИА Новости.

«Решение обосновано тем, что число заражений значительно увеличилось и эта система теперь менее эффективна. Внутри страны зеленые паспорта не будут обязательны», — сказал глава ведомства на сегодняшнем брифинге.

Он отметил, что «ковид-паспорта» теперь понадобятся только желающим посещать зарубежные страны.

Гибрадзе подчеркнул, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса находится под контролем, напомнив, что вакцинация является единственным способом защиты от осложненной болезни.

На сегодняшний день омикрон-штамм выявлен в 65 регионах России.

В Приволжском федеральном округе не осталось регионов, в которых не зарегистрировано заразившихся этой мутацией Covid-19. Так, в Татарстане сообщалось об 11 случаях данного варианта.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

Подробно об особенностях омикрон-штамма ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.