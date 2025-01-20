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В готовых блюдах центра «Дуслык» Роспотребнадзор РТ нашел кишечную палочку
Кишечную палочку нашли в суточных пробах готовых блюд из казанского образовательно-оздоровительного центра «Дуслык», откуда на прошлой неделе госпитализировали дети. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
«В четырех пробах готовых продуктов обнаружены бактерии группы кишечной полочки. В трех смывах с рук повара, холодильника и тумбочки также обнаружен этот возбудитель», – отметили в санитарном ведомстве.
В то же время, результаты исследования питьевой и кипяченой воды соответствуют гигиеническим требованиям. А обследование персонала на стафилококк показали отрицательные результаты.
В данный момент сотрудников центра проверяют на возбудителей кишечных инфекций – результаты пока в работе, подчеркнули в республиканском Роспотребнадзоре.
Напомним, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу 17 января из образовательного центра «Дуслык» доставили 12 детей с признаками кишечного отравления. После этого Следком РТ возбудил уголовное дело.
Сейчас в больнице остается один ребенок, всех остальных выписали. Всего же Роспотребнадзор зарегистрировал 30 пострадавших. У десяти заболевших участников олимпиады по химии обнаружили норовирус.
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