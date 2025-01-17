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Происшествия 17 января 2025 13:54

Уголовное дело возбудили после отравления школьников в казанском центре «Дуслык»

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По факту отравления школьников в Татарстане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав Татарстана сообщал, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 12 детей с признаками кишечного отравления.

По данным следователей, инцидент произошел 16 января. С различными симптомами недомогания в больницу доставлены несколько школьников в возрасте 16-17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

#массовое отравление детей
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