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Уголовное дело возбудили после отравления школьников в казанском центре «Дуслык»
По факту отравления школьников в Татарстане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав Татарстана сообщал, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 12 детей с признаками кишечного отравления.
По данным следователей, инцидент произошел 16 января. С различными симптомами недомогания в больницу доставлены несколько школьников в возрасте 16-17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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