Роспотребнадзор РТ приостановил работу центра «Дуслык», откуда дети попали в больницу

У десяти заболевших участников олимпиады по химии в казанском образовательно-оздоравительном центре «Дуслык» обнаружили норовирус, анализы остальных ребят пока в работе. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Зарегистрировано уже 30 случаев кишечной инфекции.

Чтобы понять причины заболевания детей, санитарные врачи тщательно проверили центр. Они взяли пробы внешней среды и анализы у персонала центра.

«Выявлены нарушения режимов мытья и отработки посуды и инвентаря, грызунонепроницаемости помещений, дезинфекционного режима, кратности проведения уборок помещений и питьевого режима детей», – отметили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Ежедневные осмотры сотрудников пищеблока, как установили санитарные врачи, проводились формально, не использовались бактерицидные облучатели, отсутствовал контроль за температурным режимом работы холодильников для гастрономии и мяса.

По всем выявленным нарушениям сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы, материалы уже переданы в суд.

Деятельность олимпиадного центра приостановлена. Детей после осмотра врачей отправили по домам, за ними организовано медицинское наблюдение. В помещениях центра проведена заключительная дезинфекция.

Напомним, что сегодня, по данным Минздрава РТ, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу из образовательного центра «Дуслык» доставили 12 детей с признаками кишечного отравления. После этого Следком РТ возбудил уголовное дело. Прокуратура Советского района Казани организовала проверку условий питания и проживания детей.