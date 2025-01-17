Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Роспотребнадзор РТ приостановил работу центра «Дуслык», откуда дети попали в больницу
У десяти заболевших участников олимпиады по химии в казанском образовательно-оздоравительном центре «Дуслык» обнаружили норовирус, анализы остальных ребят пока в работе. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Зарегистрировано уже 30 случаев кишечной инфекции.
Чтобы понять причины заболевания детей, санитарные врачи тщательно проверили центр. Они взяли пробы внешней среды и анализы у персонала центра.
«Выявлены нарушения режимов мытья и отработки посуды и инвентаря, грызунонепроницаемости помещений, дезинфекционного режима, кратности проведения уборок помещений и питьевого режима детей», – отметили в Роспотребнадзоре Татарстана.
Ежедневные осмотры сотрудников пищеблока, как установили санитарные врачи, проводились формально, не использовались бактерицидные облучатели, отсутствовал контроль за температурным режимом работы холодильников для гастрономии и мяса.
По всем выявленным нарушениям сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы, материалы уже переданы в суд.
Деятельность олимпиадного центра приостановлена. Детей после осмотра врачей отправили по домам, за ними организовано медицинское наблюдение. В помещениях центра проведена заключительная дезинфекция.
Напомним, что сегодня, по данным Минздрава РТ, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу из образовательного центра «Дуслык» доставили 12 детей с признаками кишечного отравления. После этого Следком РТ возбудил уголовное дело. Прокуратура Советского района Казани организовала проверку условий питания и проживания детей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»