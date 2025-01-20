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После массового отравления детей в центре «Дуслык» в больнице остается один пациент
После массового отравления детей в центре «Дуслык» в Республиканской инфекционной больнице остается один несовершеннолетний пациент. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
«Динамика положительная, пациент идет к выздоровлению. Все остальные пациенты выписаны», – добавили в ведомстве.
В минувшую пятницу «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав Татарстана сообщал, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 12 детей с признаками кишечного отравления.
По данным следователей, инцидент произошел 16 января. С различными симптомами недомогания в больницу были доставлены несколько школьников в возрасте 16-17 лет. После этого в СК возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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