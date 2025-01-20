После массового отравления детей в центре «Дуслык» в больнице остается один пациент

После массового отравления детей в центре «Дуслык» в Республиканской инфекционной больнице остается один несовершеннолетний пациент. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Динамика положительная, пациент идет к выздоровлению. Все остальные пациенты выписаны», – добавили в ведомстве.

В минувшую пятницу «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав Татарстана сообщал, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 12 детей с признаками кишечного отравления.

По данным следователей, инцидент произошел 16 января. С различными симптомами недомогания в больницу были доставлены несколько школьников в возрасте 16-17 лет. После этого в СК возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».