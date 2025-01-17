В инфекционную больницу Татарстана доставили 12 детей с признаками кишечного отравления

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 12 детей с признаками кишечного отравления. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«По состоянию на 12.30 в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова было госпитализировано 12 пациентов с признаками кишечного отравления», – заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что состояние детей удовлетворительное. Пострадавшие находятся под постоянным наблюдением специалистов.

Как стало известно «Татар-информу», школьников доставили из оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык». Что стало причиной отравления, сейчас выясняют специалисты.