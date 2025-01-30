В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете сатанизма

В Госдуме готовят законопроект, по которому в России запретят сатанизм. Документ представят в скором времени, рассказал депутат Госдумы Николай Бурляев, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что под сатанизмом подразумевают действующую структуру.

«Начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма… Мы уже начали готовить, и я надеюсь, что наш комитет скоро, буквально за неделю, за 10 дней представит проект против сатанизма», – поделился парламентарий.

Ранее в Госдуме также предложили разрешить ребенку менять имя без согласия родителей и отозвали проект о праве школ на запрет религиозной одежды.

Из других инициатив депутатов: в Госдуме предложили Гренландии войти в состав России и назваться ГНР, а также «уравнять» требования к питанию депутатов и школьников.