Россия может защитить Гренландию и ее граждан, если остров станет частью РФ и будет переименован как Гренландская Народная Республика, сказал депутат Госдумы Виталий Милонов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например – Гренландская Народная Республика. Получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов», – сказал он.

Напомним, ранее произошел конфликт между Соединенными Штатами и Данией. Предметом споров стала Гренландия. 47-й президент США Дональд Трамп заявил, что Канада – беднейшая провинция Америки, которая полностью зависит от Штатов, в связи с чем он призывал эту страну стать частью США. Однако его инициативу не одобрили. Так, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что американский лидер не получит Гренландию. Министр подчеркнул, что гренландцы находятся под защитой международного законодательства и Устава ООН.

Милонов, в свою очередь, добавил, что США находятся в глубоком экономическом и политическом кризисе. Виновником внутренних проблем в Соединенных Штатах стал экс-президент Джо Байден, подчеркнул депутат.

То есть Россия, по его словам, – единственное нормальное государство с устойчивой экономикой и политикой. Именно РФ сможет поддержать общий этнос, поскольку коренные жители Гренландии и Россия «говорят на диалекте одного и того же языка».

«Россия и Гренландия – это одна страна», – добавил Милонов.