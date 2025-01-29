СМИ: В Госдуме предложили «уравнять» требования к питанию депутатов и школьников

К питанию школьников и депутатов надо установить одинаковые требования, заявила замруководителя партии «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. Проект с инициативой уже отправили российскому правительству, пишет Агентство «Москва».

По словам парламентария, «уравниловка» госслужащих и школьников в питании, даст мотивации чиновникам и депутатам обеспечить учащихся достойным питанием.

Замруководителя партии подчеркнула, что на данный момент качество питания в депутатских и школьных столовых сильно отличаются. Так, парламентариям дают сбалансированные и качественные блюда, а школьники часто жалуются на несвежие продукты, низкое качество еды и недостаточное разнообразие.

Причина, как считает Авксентьева, кроется в разных поставщиков. Для школьных столовых часто выбирают самых дешевых поставщиков, а для столовых чиновников и депутатов – высокого качества.

Ранее в одном из лицеев Казани прошел «рейд» по обновленной школьной столовой с участием мэра города Ильсура Метшина. После осмотра градоначальник отметил, что «дети по-разному учатся, но питаться должны одинаково». Подробнее – в материале «Татар-информа».