В Госдуме предложили разрешить ребенку менять имя без согласия родителей

В Госдуме предложили разрешить лицам младше 18 лет менять имя без разрешения родителей, если из-за него они столкнулись с травлей.

«Рассмотреть возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают это решение», – приводит текст документа РИА «Новости».

Как отметил инициатор законопроекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), часто школьников оскорбляют и дразнят из-за необычного или редкого имени. При этом в последнее время родители чаще стали давать новорожденным необычные имена. Это, конечно, не запрещено российскими законами, но впоследствии может стать причиной травли, уточнил Даванков.

Так, по данным парламентария, в 2023-м москвичи давали детям имена Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит. Малышей даже называли именами из компьютерной игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара.

В таких случаях стоит дать право ЗАГС менять имя ребенка без согласия родителей, если сам несовершеннолетний напишет заявление, а в школе подтвердят травлю ребенка из-за необычного имени. Причем новое имя смогут дать только из перечня традиционных распространенных в России имен. Тем самым и защитят права ребенка, и уберегут от импульсивных или необоснованных решений по смене имени, подчеркнул Даванков.