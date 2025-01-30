В Госдуме отозвали проект о праве школ запретить носить религиозную одежду

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») отозвал проект закона, который давал бы образовательным организациям запрещать носить религиозную одежду. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Прошу отозвать проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части ограничений на ношение религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях)», – написано в документе.

До этого Даванков, предлагая упомянутый проект закона, объяснял, что ограничить ношение данной религиозной одежды нужно в связи с высоким уровнем террористических угроз. Человека, у которого закрыто лицо, нельзя распознать через камеры, уточнил он. Еще запрет такой одежды в школах поможет закрепить светский характер образования.

Он также отмечал, что запретить носить никаб в школах можно будет, если больше 50% членов совета родителей школьников проголосуют «за».