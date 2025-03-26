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Экономика 26 марта 2025 08:59

В Госдуме предложили ввести выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки

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В Госдуме предложили ввести выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Государственную Думу сегодня внесут законопроект о выплатах до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки семьям, где с 2024 года родился ребенок. Документ подготовили депутаты нижней палаты парламента от фракции «Справедливая Россия – За правду», передает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается <…> установить комплекс мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», – сказано в пояснительной записке к документу.

В случае принятия новеллы взявшие ипотеку родители, у которых с 1 января 2024 года родился первый, второй или третий ребенок, смогут получить выплаты в размере 500 тыс. рублей за первого ребенка, 600 тыс. за второго и 700 тыс. за третьего. Таким образом, максимальная предусмотренная сумма поддержки – 1,8 млн рублей.

Эти средства предполагается направлять в первую очередь на погашение основного долга. Если он меньше, оставшиеся деньги должны быть потрачены на погашение процентов по кредиту. Поддержка будет предоставляться только на один ипотечный кредит, оформленный до 1 января 2030 года, следует из сопроводительных документов к проекту закона.

Соавтор законопроекта – лидер партии Сергей Миронов уточнил, что данная мера поддержки направлена на семьи, в которых дети родились после 1 января 2024 года. Не должны будут учитываться дети без российского гражданства, а также те, в отношении которых граждане были лишены родительских прав.

«Нам нужно восполнять потери, разворачивать ситуацию в демографии, и ради этого не скупиться на поддержку семей. В том числе в решении ключевого жилищного вопроса», – убежден парламентарий.

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#Ипотека #поддержка семей с детьми
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