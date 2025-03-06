СМИ: Власти обсуждают расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет

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Правительство России обсуждает расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Это следует из перечня поручений по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака от 28 февраля, сообщает РБК.

Согласно документу, Министерство финансов и Министерство строительства и ЖКХ вместе с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта «дополнительно проработать» подобное расширение семейной ипотеки, проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения для Правительства.

Официальный представитель Новака подтвердил, что такое поручение действительно было дано. Источник в Правительстве заметил, что возобновление льгот по ипотеке для семей с одним ребенком – это «один из обсуждаемых вариантов».

Представитель Минфина в свою очередь рассказал, что по поручению Президента России Владимира Путина ведомство прорабатывает вопрос «расширения семейной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан». В министерстве не стали уточнять, имеются ли в виду семьи с одним ребенком до 18 лет.

Ранее глава государства поручал Правительству РФ распространить семейную ипотеку со ставкой не более 6% на вторичную недвижимость в населенных пунктах с недостаточным объемом жилищного строительства.

На данный момент льготный кредит по ставке до 6% в рамках программы «Семейная ипотека» могут оформить семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно, семьи как минимум с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек или в регионах с низкими объемами строительства, а также семьи, где есть ребенок с инвалидностью.