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Экономика 21 марта 2025 21:29

Семейная ипотека на покупку «вторички» будет доступна в 18 городах Татарстана

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Семейная ипотека на покупку «вторички» будет доступна в 18 городах Татарстана
Фото: © «Татар-информ»

Семейная ипотека на покупку вторичного жилья с 1 апреля будет доступна в 18 городах Татарстана, где начало 2025 года строилось два или меньше многоквартирных домов.

В составленный банком «ДОМ.РФ» перечень вошли 18 населенных пунктов республики. Это Агрыз, Азнакаево, Арск, Бавлы, Бугульма, Буинск, Иннополис, Заинск, Болгар, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши и Чистополь.

В общей сложности в список, созданный на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, вошел 901 российский город.

Ранее поручение расширить действие программы «Семейная ипотека» на вторичное жилье в городах с низкими объемами строительства дал Президент РФ Владимир Путин.

Получить льготный кредит по ставке 6% годовых смогут семьи, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно. Купить готовую квартиру можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет, если он не был признан аварийным.

Воспользоваться данной мерой поддержки можно будет только один раз. Рефинансировать действующий ипотечный кредит по этой программе не получится. Жилье также нельзя будет приобрести у родственников или других взаимозависимых лиц.

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#Ипотека #вторичное жилье
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