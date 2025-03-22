Назван необходимый доход для получения ипотеки на «двушку» в Казани

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В Казани зафиксировали одни из самых высоких требований к зарплате для одобрения ипотеки на «двушку» в новостройке среди городов-милионников. Так, в столице РТ для получения жилищного кредита на такой объект нужно зарабатывать от 320,5 тыс. рублей, пишет РБК.

Отмечается, что при таких доходах заемщику одобрят ипотеку на двухкомнатную квартиру в Казани за 11,77 млн рублей. При этом ежемесячно за нее придется платить 192,3 тыс. рублей.

Выше требования к уровню зарплат только в Москве и в Санкт-Петербурге. Так, в столице России нужно зарабатывать от 527,9 тыс. рублей для одобрения ипотеки на «двушку». По данным аналитиков отрасли, двухкомнатная квартира в строящемся московском доме стоит 19,39 млн рублей. Платить за такой объект, взятый в ипотеку, придется 316,7 тыс. рублей в месяц.

В «Культурной столице» требования чуть ниже - 413,9 тыс. рублей. В «городе на Неве» при таких доходах вам одобрят кредит на квартиру за 15,2 млн рублей, а ежемесячный платеж за такой объект недвижимости составит 248,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Казань попала в тройку городов по размеру дисконта при продаже «вторички».