Ирина Волынец предложила государству погашать 20% ипотеки за каждого ребенка

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Невозможно никого заставить рожать, люди должны принимать такие решения искренне и осознанно, заявила «Татар-информу» Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Нужно менять парадигму нашего сознания – и общественного, и личного – в пользу детей. Но опять-таки подчеркнем, что нельзя никого заставить рожать. Это должно быть искреннее желание самих людей. Для этого нужна поддержка семей с детьми и правильное позиционирование таких семей в медиапространстве. Важны две составляющие: материальная поддержка и решение жилищного вопроса», – считает Волынец.

Ирина Волынец также рассказала, что выступила на федеральном уровне с инициативой о формировании программы субсидирования.

«По факту рождения в семье каждого ребенка государство должно погашать 20% от ипотеки, тем самым постепенно закрывая долг», – рассказала Волынец.

Она подчеркнула, что для семей жилищный вопрос является большой проблемой, из-за которой пары боятся заводить детей.

По ее словам, принятие приведенной инициативы станет «самой лучшей пропагандой рождения детей».