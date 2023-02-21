В Госдуме объяснили значение приостановки участия России в ДСНВ

Приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений означает, что при необходимости Россия увеличит количество имеющихся боезарядов и носителей, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы приостанавливаем свое участие в этом договоре в ответ на действия наших партнеров и вольны делать все, что хотим для того, чтобы обеспечить безопасность нашей родины. Надо будет увеличить количество боезарядов – увеличим, надо будет увеличить количество носителей – увеличим, это наше право», – сказал он «Интерфаксу».

При этом само решение о выходе из договора не нужно будет даже ратифицировать, так оно принято Президентом, добавил депутат.

Напомним, о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ Президент РФ Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию, подчеркнув, что договор неоднократно нарушали США и другие страны.

Ранее Вашингтон обвинил Москву в нарушении ДСНВ, главными нарушениями американские власти назвали блокировку инспекции с американской стороны и отказ ей во встрече для обсуждения соблюдения договора. В ответ на это в Госдуме заявили, что Россия вправе «блокировать» инспекции, если это необходимо, так как она опережает другие страны в вопросе стратегического наступательного вооружения. Причем еще не так давно в Кремле говорили о значимости документа, называя его «единственным жизнеспособным договором». Отметим, что и Путин в своем выступлении отдельно подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие в нем.