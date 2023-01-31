WSJ: Вашингтон обвинил Россию в нарушении условий ДСНВ

В Вашингтоне считают, что Москва нарушила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Главными нарушениями американские власти назвали блокировку инспекции с американской стороны и отказ ей во встрече для обсуждения соблюдения договора, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США, отправленный в Конгресс.

«Вывод Госдепартамента о том, что Москва «не соблюдает» соглашение, знаменует собой первый случай, когда США обвиняют Россию в нарушении договора, вступившего в силу в 2011 году», – говорится в публикации.

В докладе Госдеп подчеркивает, что отсутствие инспекций усложнило контроль за количеством боеголовок, установленных Россией. При этом высокопоставленный представитель Госдепа подчеркнул, что случаи несоблюдения договора «легко устранимы».

Напомним, накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США так и не смогли согласовать программу заседания консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, проблемой стало то, что штаты настаивали на обсуждении единственного вопроса — возобновления инспекций, тогда как Россию интересовали и другие темы.

Проводить инспекции на своих объектах Россия запретила в агусте прошлого года. В МИД РФ решение объяснили односторонним преимуществом Вашингтона — на фоне введения санкций российские эксперты не могли попасть в США для проведения инспекций.