©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях
Россия приостанавливает участие в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом в своем послании Федеральному Собранию заявил Президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер напомнил, что согласно действующему договору, заключенному еще в 2010 году, предполагались взаимные инспекции его участников на соответствующих военных объектах друг друга. Кроме того, в документе был закреплен важнейший принцип неделимости безопасности. По словам Путина, эти и другие пункты США не раз нарушали за прошедшие годы.
«Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — подчеркнул Президент РФ.
Он добавил, что в текущей обстановке России необходимо учитывать общий ядерный потенциал альянса НАТО, а не только его главного члена — Соединенных Штатов. В частности, Путин упомянул развитие ядерных программ Франции и Великобритании.
Российская сторона продлила действие документа на пять лет в начале 2021 года, вскоре после избрания Президентом США Джо Байдена. Он выступал за продление договора на прежних условиях, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»