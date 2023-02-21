Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Россия приостанавливает участие в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом в своем послании Федеральному Собранию заявил Президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что согласно действующему договору, заключенному еще в 2010 году, предполагались взаимные инспекции его участников на соответствующих военных объектах друг друга. Кроме того, в документе был закреплен важнейший принцип неделимости безопасности. По словам Путина, эти и другие пункты США не раз нарушали за прошедшие годы.

«Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — подчеркнул Президент РФ.

Он добавил, что в текущей обстановке России необходимо учитывать общий ядерный потенциал альянса НАТО, а не только его главного члена — Соединенных Штатов. В частности, Путин упомянул развитие ядерных программ Франции и Великобритании.