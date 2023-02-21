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Политика 21 февраля 2023 13:59

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

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Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Россия приостанавливает участие в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом в своем послании Федеральному Собранию заявил Президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что согласно действующему договору, заключенному еще в 2010 году, предполагались взаимные инспекции его участников на соответствующих военных объектах друг друга. Кроме того, в документе был закреплен важнейший принцип неделимости безопасности. По словам Путина, эти и другие пункты США не раз нарушали за прошедшие годы.

«Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — подчеркнул Президент РФ.

Он добавил, что в текущей обстановке России необходимо учитывать общий ядерный потенциал альянса НАТО, а не только его главного члена — Соединенных Штатов. В частности, Путин упомянул развитие ядерных программ Франции и Великобритании.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает, что Россия и США сокращают свои стратегические ядерные силы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Российская сторона продлила действие документа на пять лет в начале 2021 года, вскоре после избрания Президентом США Джо Байдена. Он выступал за продление договора на прежних условиях, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа.
#Владимир Путин #президент России #послание федеральному собранию #снв-3
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