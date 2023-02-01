«Единственный жизнеспособный договор»: Кремль счел важным сохранить ДСНВ

Продолжение действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) имеет большое значение. На сегодняшний день это единственный сохранившийся договор в области контроля над вооружениями и безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он констатировал, что США не стремятся сохранить ДСНВ.

«Намеков мало (на стремление сохранить договор – прим.ред.), но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки мы должны сохранять. Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается, ну, не то, что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным. В остальном мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Очень много нюансов в наше время», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее Вашингтон обвинил Москву в нарушении ДСНВ, главными нарушениями американские власти назвали блокировку инспекции с американской стороны и отказ ей во встрече для обсуждения соблюдения договора. В ответ на это в Госдуме заявили, что Россия вправе «блокировать» инспекции, если это необходимо, так как она опережает другие страны в вопросе стратегического наступательного вооружения.