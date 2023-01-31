В Госдуме на обвинения США ответили, что Россия может толковать ДСНВ как ей выгодно

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) следует толковать так, как это выгодно России, заявил депутат Госдумы Олег Морозов. В том числе Россия, по его мнению, вправе «блокировать» инспекции, если это необходимо, так как она опережает другие страны в вопросе стратегического наступательного вооружения.

«В случае с ДСНВ надо исходить из того, что по качеству этого вида оружия мы на полшага впереди. Поэтому действовать надо по-американски, то есть толковать договор так, как это нам надо: если нам выгодно блокировать инспекции – надо это делать. Безопасность первична», — сказал он РИА Новости.

Он также назвал «любимой американской забавой последних лет» разрушение договоров с последующим обвинением России.

Напомним, ранее Вашингтон обвинил Москву в нарушении ДСНВ, главными нарушениями американские власти назвали блокировку инспекции с американской стороны и отказ ей во встрече для обсуждения соблюдения договора.