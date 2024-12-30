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Общество 30 декабря 2024 08:37

В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

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В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году
Фото: © «Татар-информ»

Средний размер пенсии по старости в наступающем 2025 году окажется чуть больше 24 тыс. рублей. Об этом напомнил депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин, сообщает РИА Новости.

«В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рубля», — отметил парламентарий.

Ранее аналогичные данные приводил министр финансов России Антон Силуанов, о чем сообщал «Татар-информ».

С 1 января 2025 года страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%. В феврале их планируется дополнительно увеличить до уровня фактической инфляции 2024 года. Это произойдет после того, как Росстат оценит фактическую инфляцию за год.

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#индексация пенсий #страховые пенсии
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