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В феврале пенсии россиян дополнительно увеличат по фактической инфляции
В феврале 2025 года проиндексированные с 1 января на 7,3% страховые пенсии как неработающих, так и работающих пенсионеров дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.
Ранее, в сентябре текущего года, Минэкономразвития РФ опубликовало макропрогноз, в котором прогноз по инфляции за 2024-й был повышен с 5,1% до 7,3%. В свою очередь Банк России ожидает, что инфляция по итогам года составит 8–8,5%.
«<...> в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции. По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне», — констатировал министр.
Соответственно, после того, как в середине января Росстат оценит фактическую инфляцию за год, «будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня», объяснил Котяков.
В итоге, уточнил он, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. Дополнительная индексация пенсий затронет около 37 млн человек, заключил глава Минтруда РФ.
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