В Госдуме из-за коронавируса закроют буфеты и столовые

Все общепиты в Государственной Думе РФ закроют на две недели в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Об этом РИА Новости рассказал источник в парламенте.

«С понедельника в Государственной Думе закроют столовые и буфеты на две недели. Число заболевших увеличивается», — сообщил он.

Вице-спикер парламента Александр Жуков ранее заявил, что ограничивать вход в здание Думы и вводить дополнительных ограничений для посетителей пока не планируют. Все дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в стране.

В России стремительно увеличивается заболеваемость коронавирусом. За последние сутки было выявлено 98 040 новых случаев заражения. Накануне было выявлено 88 816 заболевших.

На недавнем совещании Кабмина с Президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в настоящее время случаи «омикрона» и других недоминирующих вариантов Covid-19 составляют 52,1% в статистике заболеваемости.

Глава государства поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации.