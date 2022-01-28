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Здоровье
28 января 2022  15:33

В Госдуме из-за коронавируса закроют буфеты и столовые

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Все общепиты в Государственной Думе РФ закроют на две недели в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Об этом РИА Новости рассказал источник в парламенте. 

«С понедельника в Государственной Думе закроют столовые и буфеты на две недели. Число заболевших увеличивается», — сообщил он. 

Вице-спикер парламента Александр Жуков ранее заявил, что ограничивать вход в здание Думы и вводить дополнительных ограничений для посетителей пока не планируют. Все дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в стране.

В России стремительно увеличивается заболеваемость коронавирусом. За последние сутки было выявлено 98 040 новых случаев заражения. Накануне было выявлено 88 816 заболевших. 

На недавнем совещании Кабмина с Президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в настоящее время случаи «омикрона» и других недоминирующих вариантов Covid-19 составляют 52,1% в статистике заболеваемости. 

Глава государства поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации

 

#Госдума #коронавирус #омикрон
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